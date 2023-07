Salute dei reni | se hai uno di questi dieci sintomi devi correre dal medico | Guai a sottovalutarli

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 23 luglio 2023) Attento apericolosiche possono salvarti la vita: se li hai corri dal. Ladeila diamo un po’ per scontata. Eppure i medici ci ricordano che l’insufficienza renale è uno deifattori di rischio più rilevanti sia per quanto riguarda la mortalità che per quello che concerne la disabilità. Dunque non stiamo parlando di qualcosa di banale ma di un problema che dovrebbe impensierirci. Tra l’altro alcuni altri fattori di rischio sono fumo, glicemia, pressione alta e molti disono poi strettamente correlati all’insufficienza renale. Attenzione a– grantennistoscana.itDunque ladeiè qualche cosa di veramente importante per il nostro ...