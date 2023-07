Salernitana | Sousa | «Si può vincere o perdere | l’importante è essere competitivi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Paulo, tecnico della: «La paura va trasformata in convinzione, il possesso palla veloce ci consente di costruire tante occasioni» Pauloè intervenuto ad un evento a Rivisondoli in cui ha parlato della sua esperienza allae degli obiettivi futuri. Di seguito le sue parole. «Quando sono arrivato ho cercato di trasmettere una mentalità completamente diversa, il mio obiettivo era quello di far capire ai calciatori che le potenzialità individuali vanno bene e sono utili solo se vengono messe a disposizione della collettività. Col passare delle settimane ho visto l’applicazione dei concetti e delle idee, quanto si fa in allenamento veniva riportato in gara e questo è sempre un motivo di grande soddisfazione per chi fa il mio lavoro. Voglio la stessa mentalità anche ...