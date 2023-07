Salernitana | Paulo Sousa | “Risentimento muscolare per Dia | con lui possiamo fare uno step in più”

(Di domenica 23 luglio 2023)ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 della suain amichevole contro il Picerno, formazione che milita in Serie C: “Dobbiamo crescere mentalmente e tatticamente. Lavoriamo molto sui calci piazzati e sulle situazioni di calcio da fermo. In queste ultime settimane è mancato Dia, che sta recuperando ma ha avuto un. Lo aspettiamo, è fondamentale per farciunoin più. Queste settimane sono le più rischiose a livello di infortuni”. SportFace.

Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Basta Candreva per vincere e basta Allocca per parare. La batte di misura (1 - 0) il Picerno nella seconda amichevole estiva e Sousa resta irremovibile sulle proprie posizioni: in campo non c'è spazio per Sepe e Bonazzoli. Vanno entrambi in ... La presentazione del match QUI- Inizialmente Sousa potrebbe schierare la squadra con un modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Fiorillo tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da ... : Allocca, Bradaric (32' st Sfait), Sambia, Botheim (23' st Valencia), Fazio (23' st ... Sousa A disposizione: Sepe, Di Giorgio, Bonazzoli. Picerno : Summa, Pagliai, De Cristoforo, ...

Salernitana, Paulo Sousa: “C’è crisi economica, e non solo…” Sport del Sud

Un gol di Candreva permette alla Salernitana di battere 1-0 il Picerno in amichevole. Torna la difesa a tre per Paulo Sousa che in queste prime amichevoli sta sperimentando sul piano tattico. Fra i ...Sepe e Bonazzoli fuori dai giochi: solo panchina per loro. Coulibaly e Mazzocchi esclusi per una gara dopo il litigio. Tutto esaurito sugli spalti ...