Salario minimo | una battaglia anti Meloni Il corsivo di Cazzola

(Di domenica 23 luglio 2023) È impressionante lo scatenamento di un populismo di nuovo conio che accompagna e foraggia lo scontra tra maggioranza e opposizioni sullegale, dopo la presentazione di un progetto di legge alla Camera che ha raccolto il sostegno di tutte le minoranze (salvo Italia viva), della Cgil e della Uil. Ovviamente i quotidiani militfanno il loro mestiere giacché per loro la politica che presta attenzione ai conti pubblici va respinta a prescindere perché richiama l’odiata austerità. Per quanto riguarda i talk show non ancora chiusi per ferie, si è aperto un pranzo di nozze. Ben pochi altri argomenti – come la denuncia di salari inadeguati per milioni di lavoratori – potrebbero essere in sintonia che la linea editoriale di un’Italia in mutande, dove i lavoratori non sono solo precari e sottopagati, ma costretti a lavorare ...

Calenda fa fuori Schlein sul: la leader Pd rischia di fare la comparsa Il partito, ma prima il governo. Secondo il Foglio il cambio al Turismo è 'questione di pochi mesi', tanto che ...'Dobbiamo cominciare a discutere, possibilmente prima della pausa estiva, cercare di avvicinare le posizioni senza ultimatum'. Lo dice Carlo Calenda, sul, alla 'Stampa'. E loro devono ritirare l'emendamento soppressivo 'Ma certo! Come si fa a discutere di una cosa se la sopprimi Dopodiché non mi voglio infilare in questa polemica, non ...Quale pensiero e quale azione elaborare, dunque, oggi come cristiani di fronte a temi come il, l'immigrazione, la cura degli anziani, il lavoro... Infine, Cartabia ha offerto due ...

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "Dobbiamo cominciare a discutere, possibilmente prima della pausa estiva, cercare di avvicinare le posizioni senza ultimatum". Lo dice Carlo Calenda, sul salario minimo, all ...