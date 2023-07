Salario minimo | Baldino M5s | ' apertura governo è un infimo bluff'

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Dalun clamorosoquello della presunta, a parole, ad un 'tavolo con le opposizioni' sul, mentre con l'altra mano, coi fatti, affossano definitivamente la legge in Parlamento". Lo dice la vice capogruppo del M5S a Montecitorio Vittoria. "La discordanza tra parole e fatti sta tutto nel marketing politico di mezza estate: due italiani su tre sono favorevoli all'introduzione del, oltre il 60%, anche tra gli elettori di destra, e non potrebbe essere altrimenti visto che sono 3 milioni i lavoratori italiani che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora e 4,5 milioni gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà pur lavorando -prosegue la deputata M5s-. E allora che ...

Conferenza migrazioni, Meloni: "Prima degli Stati ci sono le persone" Il dossiera Fazzolari. Meloni anticipa la Lega Zaki a Bologna accolto dall'università. Meloni: "Non mi aspetto ...Roma, 23 lug " "Forza Italia ritiene che la contrattazione con le parti sociali e con i sindacati sia la via migliore per stabilire il livello delle retribuzioni. Siamo aperti al confronto, ma ..."Ilè una misura che esiste in quasi tutti i Paesi Ue, introdotta spesso da partiti moderati o conservatori. Francamente le reazioni avute fin qui da parte della maggioranza e del ...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Dal governo un clamoroso bluff quello della presunta apertura, a parole, ad un 'tavolo con le opposizioni' sul salario minimo, mentre con l’altra mano, coi fatti, affossan ...Roma, 23 lug (Adnkronos) - "La presidente del consiglio Meloni si è dichiarata disposta a discutere di salario minimo. C’è poco da discutere: è accettabile o no che in Italia si possa lavorare per men ...