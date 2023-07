Russia | Heineken e non solo | il falso mito del ritiro dal mercato

(Di domenica 23 luglio 2023) La guerra in Ucraina ha scosso tutto il mondo occidentale, che, da un anno e mezzo continua a condannare a livello umanitario l’invasione dello stato da parte. Spesso e volentieri, però, gli aspetti morali sfociano in quelli economici e, così, dall’inizio della guerra sono parecchie le aziende che hanno scelto di denunciare pubblicamente le L'articolo proviene da Il Difforme.

: non tutti i brand internazionali sono scappati, Philip Morris, Alibaba, Nestlé e altre centinaia di aziende dell'Ovest , gigantesche o minuscole'. In realtà anche dell'Est, essendo ...... Dawn Riley (USA), che ha guidato il Whitbread 60, un'imbarcazione tutta al femminile, nel 1993 - 94; l'austriaco Andreas Hanakamp, skipper del VO70 Kosatka del Teamnella Volvo Ocean ...... che ha guidato il Whitbread 60, un'imbarcazione tutta al femminile, nella Whitbread Round the World Race 1993 - 94; l'austriaco Andreas Hanakamp, skipper del VO70 Kosatka del Team...

Guerra in Ucraina. Da Heineken a Nestlé: i falsi “Russia addio” Il Fatto Quotidiano

Dasvidaniya Mosca, addio per sempre: lo hanno detto migliaia di aziende occidentali che hanno lasciato la Federazione da quando Putin ha ordinato ai suoi carri armati di varcare il confine ucraino. O ...Dopo il fiume di annunci anti Putin all'indomani dell'invasione, c'è anche chi ha deciso di restare. In alcuni casi aumentando i profitti ...