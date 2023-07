Alvaro Morata e Gianluca Scamacca , la scelta del nuovo centravanti dellaè una vera e propria partita a scacchi. Fatta di strategie e attese da parte dei due giocatori che caldeggiano il nome del loro favorito. Con un comune denominatore: trovare la migliore soluzione ...Qualcosa si muove nello sterminatodel mercato. I primi colpi sono già stati messi a segno ma la strada è ancora molto lunga. Gira tutto intorno agli attaccanti: Inter, Milan esono ancora alla ricerca della soluzione ideale.Leggi i commenti News as: tutte le notizie 20 luglio 2023

Roma, rebus in attacco tra Morata e Scamacca: la situazione Corriere dello Sport

Da una parte Mourinho lavora per portare lo spagnolo a Trigoria, dall’altra Tiago Pinto sta spingendo per il prestito del giocatore del West Ham che si trova nella Capitale ...In casa Roma c’è tanto movimento, con il mercato che ha già regalato alcuni colpi interessanti, ma che non può affatto ritenersi chiuso. Mourinho ha infatti espressamente richiesto un altro centrocamp ...