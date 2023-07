(Di domenica 23 luglio 2023) Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha promesso la rimessa in moto della raccolta dei rifiuti per l’inizio delle scuole, intanto però la città resta sporca. Le strade dei quartieri, da nord a sud della Capitale, sono invase: le pattumiere nascoste dietro montagne di buste che...

, la città eterna , quest'anno non èsolamente dai turisti , che puntualmente popolano le strade della Capitale per visitarla, ma anche dai rifiuti. A quanto pare però la presenza di ...Perchédai topi Topi tra l'immondizia: decine di auto danneggiate Prati soffre, come il resto della città. Sulla Cassia, lamentava giorni fa una residente, per la quantità di rifiuti in ...dai topi: la stima da incubo. Scatta l'allarme igienico - sanitario 'Aumentare la tassa di soggiorno, mentre dilaga anche un'attività spesso abusiva nel campo dell'affitto che fa ...

Roma invasa dall'immondizia, Sabrina Ferilli ringrazia il migrante: "La salvezza Questo spazzino volontario" Today.it

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha promesso la rimessa in moto della raccolta dei rifiuti per l’inizio delle scuole, intanto però la città resta sporca. Le strade dei quartieri, da nord a sud ...Strade trasformate in fiumi di ghiaccio, chicchi grandi come palle da tennis che piovono dal cielo. E danni ovunque. Ecco le immagini dell'incredibile, e spaventosa, grandinata che si è abbattuta ...