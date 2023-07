(Di domenica 23 luglio 2023)- Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato della. Oltre ai colpi in entrata, soprattutto in attacco dove c'è un vero e proprio rebus , i giallorossi stanno cercando di liberarsi ...

- Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato della. Oltre ai colpi in entrata, soprattutto in attacco dove c'è un vero e proprio rebus , i giallorossi stanno cercando di liberarsi degli esuberi. Per uno di questi la trattativa è ormai conclusa .Le parole rimbalzano subito sui social ed ecco che la frittata è. La miniserie dedicata alla ... secondo lui, è stata una "inutile e ridicola" inaugurazione della linea- Pompei. "Fate un'..."Ma sono comunque arrivato a. 36 gradi, un po' di vento. Va bene. Dopo i Caravaggio nella ... La replica di Daniela Santanché Non si èattendere la replica ironica del ministro del Turismo ...

Roma, è fatta per Shomurodov al Cagliari: i dettagli Corriere dello Sport

In chiusura l'affare per il trasferimento dell'attaccante uzbeko, in prestito la scorsa stagione allo Spezia, al club sardo di Ranieri ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...