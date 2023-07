Rolex Fastnet Race | partenza thriller | bolina con 30 nodi e mare agitato

Cowes - Il video della partenza delFasnet edizione del cinquantenario. Sono stati 430 gli yacht partiti sabato pomeriggio da Cowes, nuovo record della regata. Alle 01:00 di domenica notte tra i Class 40 Alla Grande Pirelli di ...Ci sono 443 barche (ultimo dato ufficiale) ma per gli appassionati italiani il numero si restringe a cinque. Sono le barche italiane alla 50a edizione dellaRace che parte domani, sabato 22 luglio, da Cowes, isola di Wight, per scorrere lungo la costa Sud dell'Inghilterra, entrare nel Mar Celtico, andare a doppiare lo scoglio e faro del ...Tra i partecipanti della cinquantesima edizione dellaRace ci sarà anche Ambrogio Beccaria con ' Alla Grande - Pirelli '. Il velista milanese partirà nella giornata di sabato 22 luglio da Cowes ed è pronto per una gara che si preannuncia ...

Rolex Fastnet Race: c'è tanta Italia, meteo durissimo nella prima parte Giornale della Vela

It was a brutal start to the Rolex Fastnet Race, and the conditions were in no way camera-friendly, but this didn't stop a host of photographers from heading out on to the water. Here is Tom Hicks ...Jiang Lin has purchased a new JPK 10.30 to take part in the Rolex Fastnet race in the two handed division with fellow crew member Aymeric Belloir.