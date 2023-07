Rodi | incendi fuori controllo Invio aerei speciali per rientro italiani

(Di domenica 23 luglio 2023) La Farnesina in un tweet ricorda di contattare per assistenza o segnalazioni +390636225 anche via SMS e scrivere a unita.crisi@esteri.it. "Astoi è in contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina per ...

Distrutti hotel e case. Turista italiano: "Tutta la notte a fuggire dal fuoco""Di questi, 81 vigili del fuoco, 26 veicoli e tre aerei stanno aiutando le squadre locali a combattere gliestremi a''. L'Unità di Crisi della Farnesina e l'ambasciata ad Atene stanno ...La compagnia aerea Swiss ha mantenuto i suoi collegamenti odierni da e per l'isola greca di, popolare meta turistica colpita da vastiboschivi. Il volo in partenza da Ginevra si svolger come previsto, stesso discorso per quello di rientro di questa sera alle ...

Isola di Rodi, l’incendio è fuori controllo: 30mila persone salvate Il Fatto Quotidiano

Il racconto di Mattia Martinelli: ‘Abbiamo fatto in tempo a prendere un cambio biancheria e i documenti, per poi scappare. Del resort resta solo’ ...Atene, 23 lug. (Adnkronos) - Incendi fuori controllo a Rodi devastata da roghi che bruciano l'isola da ormai sei giorni. I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del ...