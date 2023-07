Rodi | incendi fuori controllo Invio aerei speciali per rientro italiani

(Di domenica 23 luglio 2023) Atene, 23 lug. (Adnkronos) -devastata da roghi che bruciano l'isola da ormai sei giorni. I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi sull'isola greca, dove circa 30mila persone sono state evacuate. La Grecia è stata colpita da un lungo periodo di caldo record che ha reso difficile contenere le fiamme. I funzionari locali dihanno detto ieri di aver portato in salvo 30mila persone minacciate dai roghi, tra cui più di 2.500 che hanno dovuto essere soccorse sulle spiagge. Glinella notte hanno raggiunto il villaggio di Laerma, dove hanno bruciato case e una chiesa, mentre molti alberghi sono stati danneggiati dalle fiamme che in alcuni casi sono arrivate fino al mare. Le autorità ...

... a fuggire dal fronte del fuoco per spostarsi in zone meno colpite dagli. Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, insieme alla moglie Claudia Porretto si trova in vacanza ae ...17.54,dichiarato lo stato di emergenza La Protezione Civile greca ha dichiarato lo stato di emergenza nell'area municipale disud a causa degliche stanno bruciando l'isola da sei giorni. Lo riferisce la tv greca Ert Nel provvedimento viene indicato che l'emergenza sull'isola greca dell'Egeo meridionale sara' in ...I forti venti ostacolano gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnere glifuori controllo sull'isola greca di, dove circa 30.000 persone sono state evacuate. Le fiamme hanno lambito anche il Lardos Bay Hotel, gestito dal trentino Juri Viesi. "Evacuata la ...

Rodi è in fiamme, stato d'emergenza per l'incendio fuori controllo: evacuati 30.000 turisti. Il turista italia ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Una notte di terrore, a fuggire dal fronte del fuoco per spostarsi in zone meno colpite dagli incendi. Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, insieme alla moglie Claudia ...Atene, 23 lug. (Adnkronos) – Incendi fuori controllo a Rodi devastata da roghi che bruciano l’isola da ormai sei giorni. I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del ...