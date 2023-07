Rodi | i turisti evacuati da spiagge e resort | i video dall’isola in fiamme

(Di domenica 23 luglio 2023) Gli incendi a, in Grecia, sono “fuori controllo”. Lo riferiscono le autorità, facendo presente che “circa 19mila persone sono state evacuate”. Gli incendi continuano a bruciare l’isola per il sesto giorno di fila; i roghi divampano su tre fronti. Nel, idallee dai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da quando è scoppiata l'emergenza a, sono state evacuate 30 mila persone, tra cui molti: circolano in rete i video dei viaggiatori che, trolley alla mano, attendono in spiaggia l'arrivo ...Juri Viesi, gestore di un hotel a Lindos, parla in collegamento con Rainews24 della difficile situazione provocata dagli incendi sull'isola greca meta di ...AGI - Son ormai fuori controllo gli incendi che da giorni stanno devastando l'isola di. Almeno 30 mila iche hanno dovuto abbandonare case e hotel per fuggire, trasferiti dalle barche alla guardia costiera nelle isole vicine. Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco che ...

A Rodi code di turisti in fuga dagli incendi: «Sembra l'apocalisse» Corriere della Sera

Juri Viesi, gestore di un hotel a Lindos, parla in collegamento con Rainews24 della difficile situazione provocata dagli incendi sull'isola greca meta di vacanze ...