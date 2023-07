Rodi brucia | turisti nel panico | Evacuati in 30mila Allarme per una famiglia italiana

(Di domenica 23 luglio 2023) L'isola diè in fiamme, situazione critica per i residenti e i tantiche hanno scelto la meta greca per le loro vacanze. Sono ormai fuori controllo gli incendi che da giorni stanno devastando l'isola: almeno 30 mila le persone, molti, che hanno dovuto abbandonare case e hotel per fuggire, trasferiti dalle barche alla guardia costiera nelle isole vicine. Senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco che da giorni stanno tentando di domare le fiamme, alimentate però dalle alte temperature e dai forti venti. Cinque elicotteri, due dei quali dell'aeronautica militare, e tre aerei hanno iniziato a sganciare acqua, mentre in giornata è previsto l'arrivo di un velivolo dei vigili del fuoco dalla Repubblica Ceca e due dalla Turchia. "Questa è la più grande evacuazione antincendio mai effettuata in Grecia", ha riferito ...

Rodi brucia, evacuate 30mila persone: gli incendi sono fuori controllo RaiNews

