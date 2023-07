Rodi brucia | Trentamila persone evacuate a causa dei brutti incendi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 luglio 2023)sono stateda case e hotel sull’isola di, in Grecia. Duemilasono statevia mare con un’operazione che ha coinvolto una ventina di imbarcazioni. Secondo le autorità locali, leriuscite a lasciare le aree minacciate lo hanno fatto con tutti i mezzi disponibili: tra loro turisti e residenti, accolti in palestre, scuole e centri congressi dell’isola per trascorrere la notte. Le fiamme restano fuori controllo nelle località di Laermon e Lardos. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco impegnati nell’area, tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme. I funzionari dell’isola hanno annunciato di aver portato in salvo 30.000minacciate ...