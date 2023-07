Ritiro Dimaro | i tifosi azzurri pazzi di un giocatore in particolare | “Sarai tu il titolare l’anno prossimo”

(Di domenica 23 luglio 2023) Tanti iper assistere all’allenamento del Napoli. Leo Ostigard tra i più acclamati in vista della nuova stagione. Pomeriggio di lavoro a, nella splendida cornice della Val di Sole, luogo tradizionale delestivo della squadra azzurra da diverse stagioni. Lo stadio di Carciato gremito in ogni ordine di posto, con iche hanno accolto i propri beniamini con entusiasmo mentre varcavano il campo per iniziare la sessione di allenamento sotto la guida di Rudi Garcia. L’atmosfera è sempre unica ai piedi delle meravigliose Dolomiti di Brenta, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ormai, la località trentina è diventata la seconda casa del Napoli, al di fuori dei confini campani. Ihanno applaudito e intonato cori in onore di diversi ...

La prima parte dista per concludersi e Rudi Garcia ha iniziato a conoscere il suo Napoli . Alla vigilia dell'amichevole in programma lunedì 24 luglio contro la Spal, l'allenatore azzurro ha parlato a ...Commenta per primo Daldi- Folgarida ha parlato il tecnico del Napoli Rudi Garcia. Ai microfoni di SportMediaset, tra i diversi temi, ha affrontato quelli inerenti il nuovo difensore e l'importanza di uno ...Poi ai microfoni di Sportmediaset, su cosa ha chiesto al Napoli durante il: 'Voglio una squadra affamata, lo spero. Il mio dovere sarà far capire a loro che nessuno deve abbassare la ...

Ritiro Napoli 2023, la presentazione della squadra a Dimaro in diretta: Di Lorenzo annuncia il rinnovo ilmattino.it

Tanti i tifosi a Dimaro per assistere all'allenamento del Napoli. Leo Ostigard tra i più acclamati in vista della nuova stagione.Sotto lo sguardo del presidente Carlo Rivetti e del Governatore della Regione Stefano Bonaccini, è andato in scena l’ultimo appuntamento del ritiro di Fanano, il test amichevole con il Fiorenzuola D’A ...