Rilanciamo il multilateralismo alimentare. L’appello di Maurizio Martina

Leggi su formiche

(Di domenica 23 luglio 2023) Oggi ci confrontiamo con un quadro delicato e incerto. Rispetto a due anni fa, quando nel 2021 l’Italia ospitò il pre-vertice sui sistemi alimentari, la situazione si è ulteriormente aggravata e i numeri della fame nel mondo sono peggiorati. Le sfide che ci attendono sono principalmente tre. Da un lato emergono gli effetti socio-economici negativi derivanti dalla pandemia, particolarmente gravi soprattutto in alcune aree fragili. Poi c’è l’impatto del cambiamento climatico sui sistemi agricoli e le conseguenze dell’inasprimento dei conflitti, in particolar modo di quello in Ucraina. Ancora oggi le guerre sono infatti la principale causa di fame nel mondo. I dati mostrano che nel 2021, purtroppo, più di 828 milioni di persone sono entrate nell’area della malnutrizione e della fame, un balzo in avanti di oltre 150 milioni di persone tra prima e dopo il Covid-19. Le regioni più ...