Retegui | “Genoa? Sono felice | un sogno giocare in Europa e in Italia”

Per cui la verità è una sola: il, fino a ieri, aveva comprato pochi giocatori, soltanto Martin, Leali e Sommariva, oltre qualche riconferma. Ora sta finalmente arrivando, il centravanti ...Così l'attaccante italo - argentino Mateoparla del suo arrivo in Italia e alai microfoni di Espn prima di prendere il volo dal Sudamerica in direzione del nostro paese dove arriverà ...Così l'attaccante italo - argentino Mateoparla del suo arrivo in Italia e alai microfoni di Espn prima di prendere il volo dal Sudamerica in direzione del nostro paese dove arriverà ...

Genoa, Retegui è in viaggio verso l'Italia: "Milito mi ha parlato bene del Grifone" Sky Sport

Però non basta Retegui, il centravanti della Nazionale: secondo noi ci vorrebbero ancora altri cinque–sei acquisti per una serie A tranquilla ...Mateo Retegui al Genoa è cosa fatta. L'attaccante della Nazionale italiana ha realizzato due reti nelle sue prime tre presenze in azzurro, ma mai aveva militato in Serie A. Lo farà grazie al Grifone, ...