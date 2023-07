Restituire la musicalità ondivaga della quotidianità delle donne | tra gioie | colpi e piccole ossessioni L' esperimento riuscito di un' autrice che spazia libera tra poesia e prosa

Leggi su iodonna

(Di domenica 23 luglio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). L’avevo tenuto da parte come un dolcetto buono che non si mangia subito ma si aspetta il momento ideale per gustarlo al meglio. Anche un libro può essere un premio, se solo si sa scegliere la giornata giusta per assaggiarlo. E così è stato. Di questatalentuosa e sorprendente vi avevo già parlato in una precedente rubrica ma allora si trattava di un suo libro di poesie, 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti, ora invece Alessandra Carnaroli esordisce nellacon La furia (Solferino), nella bella collana i Pavoni curata da Teresa Ciabatti. ...