Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, ildell'uomo è statoe portato a valle. Malore Poco dopo, alle ore 18:45, nuovo allertamento per la Stazione Cnsas di Sondrio, ...Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, ildell'uomo è statoe portato a valle. Poco dopo, alle ore 18:45, nuovo allertamento per la Stazione Cnsas di Sondrio, per una ...Dopo l'accertamento della morte da parte del medico, ildell'uomo è statoe portato a valle. Poco dopo, alle ore 18.45, nuovo allertamento per la Stazione Cnsas di Sondrio, per una ...

Recuperato il corpo senza vita del turista italiano disperso in Croazia EuropaToday

Il corpo di un trentenne marocchino era riverso a lato della massicciata. Si trovava lì da diversi giorni. Era ospite di un centro per migranti di Balerna.Domenica a Corana, alla Lanca del Curone, Mauro Mangiarotti si era immerso dopo una grigliata. Potrebbe essere del 51enne il corpo avvistato e poi recuperato ieri sera a Bastida Pancarana.