Reazione a Catena 22 luglio 2023 | le Tre e Lode vincono 1 200 euro

(Di domenica 23 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 22. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campionesse le Tre e, tre professoresse universitarie che lavorano a Ferrara. Le Tre e– Chiara, Lauretta e Marianna, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.172. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 113.537. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce ...

... Pino Insegno al timone della trasmissione del preserale di Rai1 , che non tornerà, appunto, prima dell'inizio del prossimo anno, dato che Marco Liorni con l'edizione 2023 difarà ...I dati del preserale:ancora in testa . Ascolti tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 21 luglio: vince Tale e Quale Show. Ecco i dati della prima serata con il numero ...La pandemia, l'alterazione delladi approvvigionamento produttivo, l'invasione russa dell'... Storicamente, il ' disaccoppiamento ' dalla Cina è stato, prima di tutto, unaamericana, per ...

Reazione a Catena chi sono Le tre e lode: hanno vinto un botto Contra-Ataque

Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, sabato 22 luglio 2023, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche ...Il film di Nolan è già acclamatissimo, la storia del padre dell’atomica è straordinaria e ve la racconto (c’entrano anche Einstein e Russell), però non esiste ...