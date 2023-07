Real Madrid-Milan domani | dove vedere l’amichevole? Canale esatto | programma | orario | tv e streaming

(Di domenica 23 luglio 2023) Ildi Stefano Pioli è pronto a mettersi in gioco. Siamo in estate e prosegue il lavoro delle venti formazioni che prenderanno parte alla Serie A che verrà, alla Serie A 2023/2024. Tra le tante compagini che in questo momento stanno svolgendo i ritiri e soprattutto le amichevoli di rito, troviamo proprio i rossoneri. Dallo scorso 10 luglio, Leao e compagni si sono riuniti nel centro di allenamento aello e da quel momento la squadra ha cominciato il proprio lavoro pre-stagionale. Successivamente, il 20 luglio, i rossoneri sono partiti per gli States e prenderanno parte al Soccer Champions Tour 2023. In questo torneo amichevole sono previste gare di lusso. E il primo match per ilsarà certamente spettacolare: i Diavoli di mister Pioli nella giornata di, lunedì 24 luglio, se la vedranno con ...

I pronostici di domenica 23 luglio: nella notte italiana il Milan sfida ila Pasadena. Amichevoli anche per Lazio e Fiorentina. In California, in tournée, ci sono anchee Milan, che nella notte italiana (4:00) si sfideranno in un'amichevole di lusso ...

Il match tra Milan e Real Madrid in programma alle 4 - ore italiane - del 24 luglio sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale 201 e in streaming da Dazn, SkyGo e Now.Ecco come potrebbe schierarsi questa notte il Milan a Pasadena, nella prima amichevole in terra statunitense contro il Real.