Ravanelli | «David come Lautaro Martinez Lukaku in Italia ha potere perché…»

(Di domenica 23 luglio 2023) Dalla possibilità di vedere Romelualla Juventus al nuovo obiettivo bianconeroaccostato al capitano dell’Inter. Il pensiero di, esposto nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoSport. DIFFERENZE – Fabrizio, ex giocatore della Juventus, dice la sua su alcune vicende legate anche al mondo Inter. Intervistato da Nicolò Schira su TuttoSport, l’allenatore afferma: «In Serie A Jonathanlo assimilerei più ao a Ciro Immobile.mi spiego il gap di rendimento frae Inghilterra di Romelu? La risposta è molto semplice: c’è una differenza abissale a livello fisico tra Serie A e Premier. Loro vanno ed ...

la Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di cessione di Vlahovic: il Corriere dello Sport spinge su Lukaku, per Jonathan David del Lille è l'ideale. La prima pagina del quotidiano Tuttosport: 'Juve scegli'. L'intervista a: 'Mi ricorda Lautaro'. Salta l'amichevole negli Usa col Barça, decimato dalla gastroenterite. 'Toro, è subito ...' Giocatore dinamico, forte fisicamente, era dotato di un grandissimo senso del ... Trezeguet Tra gli attaccanti più forti che hanno vestito la maglia della Juventus non possiamo ...

