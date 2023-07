Raul Gardini | su Rai1 la docufiction con Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati | «Dovevo interpretarlo già 10 anni fa»

(Di domenica 23 luglio 2023) A 30dal suo suicidio va in onda sula, con protagonisti: «già 10fa, mi era rimasto il rimpianto» diceA trent’dalla sua scomparsa, la, in onda domenica 23 luglio, in prima serata su, ricostruisce la figura dell’imprenditore ravennate e ripercorre un importante capitolo della storia del nostro Paese. Utilizzando materiale d’archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite, la– diretta da Francesco Miccichè e ...

Teatro Alighieri esaurito per la proiezione del docufilm '' nel trentennale della scomparsa del grande imprenditore ravennate. All'evento, in rappresentanza della famiglia, erano presenti anche i figli di, Eleonora, Maria Speranza e Ivan. ...Sono passati esattamente trent'anni dal 23 luglio del 1993, giorno in cuifu trovato morto suicida. Questa data diventa l'occasione per ricordare l'imprenditore, l'uomo d'affari ma anche i legami con la famiglia e la terra, la sua visione del mondo e i suoi ...Tutto è pronto per il film su, importante imprenditore italiano, che andrà in onda stasera, domenica 23 luglio, su Rai1 dalle 21:30 circa. Prima del debutto l'attore protagonista si è raccontato sulle pagine del ...

Ascesa e caduta di Raul Gardini: il fallimento di Enimont, il suicidio e la passione per la vela Fanpage.it

La recensione sulla docu-fiction Raul Gardini, dedicata all'imprenditore morto trent'anni fa, in onda su Raiuno ...Ravenna, 23 luglio 2023 - Un teatro Alighieri gremito ha accolto ieri sera l’appuntamento dedicato a Raul Gardini a trent’anni dalla sua scomparsa. I biglietti, gratuiti, nei giorni scorsi sono andati ...