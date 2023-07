Raul Gardini | perché si è ucciso | secondo il suo avvocato

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 23 luglio 2023) A 30 anni dal suicidio di, avvenuto a Milano nel 1993. l’Marco De Luca, membro del collegio di difesa dell’imprenditore, indagato nell’ambito dell’inchiesta di Mani Pulite in riferimento alla tangente Enimont, ricorda le ultime ore die spiega che il suo cliente si siaper tutelare la sua famiglia e la sua reputazione, in un momento difficile. In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, De Luca sottolinea come, dietro la scelta estrema dell’imprenditore, ci fosse il desiderio di non venire meno a quei valori familiari che da sempre avevano caratterizzato il suo modo di vivere: “Io credo che lo abbia fatto per tutelare la sua famiglia e la sua immagine. Non dobbiamo dimenticare che accanto alle vicende di Tangentopoli era maturato in quel momento il dissesto ...