Raul Gardini fiction | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 23 luglio 2023) Insolitamente -considerata la programmazione estiva fatta di repliche e prodotti di acquisizione- Raiuno manda in onda in pieno luglio unain prima tv. Questa sera, domenica 23 luglio 2023, alle 21:25 va infatti in onda, la docu-che ripercorre tre anni molto importanti per il protagonista della storia, l’imprenditore artefice della scalata a Montedison e che volle che la sua Moro di Venezia gareggiasse all’America’s Cup. Ma daè composta lasu? In realtà, la docu-è stata pensata per concludersi nell’arco di una sola serata, quindi è composta da una sola puntata, della durata di circa 90 minuti. La trama di...