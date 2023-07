Raul Gardini | dove è stata girata la fiction

(Di domenica 23 luglio 2023) Laa La Monaldina, tenuta di campagna a Ravennal’imprenditore trasferì i suoi uffici dopo la divisione dai Ferruzzi. In questa splendida villa di epoca tardo barocca sono ancora oggi conservati molti oggetti storici. Fabrizio Bentivoglio ha spiegato che i figli digli hanno aperto la porta per aiutarlo a costruire il suo ruolo. Diverse sequenze della serie sono state poi realizzate sul Moro 2, imbarcazione amatissima da, che èconcessa alla produzione da Maurizio Vecchiola cioè l’imprenditore che oggi ne è proprietario. Sulla barca sono state girate tutte le sequenze in mare aperto. Altri luoghi facilmente riconoscibili nellasono il circolo ...

Roma, 23 lug " "è stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent'anni fa la storia economica di questo Paese sarebbe stata ...Il 20 luglio 1993 si uccise in carcere il presidente dell'Eni, Gabriele Cagliari, e tre giorni dopo si suicidò, che stava per essere ...Pochi imprenditori vissuti nel secolo scorso hanno saputo e sanno ancora suscitare interesse, curiosità, ma anche grandi interrogativi come. Era nato nel 1933, 90 anni fa. E nel 1993 si è suicidato. Costruirne un'immagine esageratamente positiva in occasione di un anniversario rappresenta la maniera peggiore per storicizzare ...

Si può celebrare Raul Gardini anche dicendo la verità Domani

Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Raul Gardini è stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent’anni fa la storia economica di ...L'imprenditore si tolse la vita la mattina del 23 luglio: avrebbe dovuto essere interrogato da Antonio Di Pietro sulle tangenti Enimont ...