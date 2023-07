Raul Gardini | 30 anni dalla scomparsa del “Corsaro”

(Di domenica 23 luglio 2023) Luci e ombre di. Conosciuto come uno dei più grandi imprenditori italiani fino all’esplosione dell’inchiesta Mani pulite. Poi il suicidio nella sua casa di Milano 30fa, il 23 luglio 1993. Ci sono ancora molti punti interrogativi su quel colpo di pistola che il “”, così soprannominato per le sue scorrazzate in L'articolo proviene da Il Difforme.

è stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent'anni fa la storia economica di questo Paese sarebbe stata ...Estratto dell'articolo di Andrea Pasqualetto per il 'Corriere della Sera'Il 23 luglio di trent'anni fa Milano si svegliò con uno sparo. A palazzo Belgioioso, nel centro cittadino, veniva trovato il corpo senza vita di...Il 20 luglio 1993 si uccise in carcere il presidente dell'Eni, Gabriele Cagliari, e tre giorni dopo si suicidò, che stava per essere ...

Raul Gardini, 30 anni fa la morte. L’avvocato che passò con lui le sue ultime ore: «Ecco perché si uccise» Corriere della Sera

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Raul Gardini. Dal 23 luglio in occasione dell'anniversario della sua morte la Rai trasmetterà un docufilm dedicato alla controversa storia del noto dirigente ...A trent’anni dalla sua scomparsa, la docufiction “Raul Gardini”, in onda domenica 23 luglio, in prima serata su Rai 1, ricostruisce la figura dell’imprenditore ravennate ...