Ragazzo trans si iscrive a Miss Italia “Io sono nato biologicamente donna”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 23 luglio 2023) “Nel regolamento c’è scritto che devi esseredalla nascita per partecipare. Non lo cambio in corsa con delle ragazze già in concorso, mirotta di questo politicamente corretto per cui ti devi adeguare in due giorni. Si rispetti il mio pensiero libero e non politicizzato”. Questestate le parole di Patrizia Mirigliani, patron di, alla trasione radiofonica La Zanzara, per ribadire alla possibilità che ipossanorsi al concorso di bellezza. L’idea di modificare le norme è da scartare, non rientra tra le misure che ha deciso di adottare, su questo lei vuole essere chiara. “Non lo vedo come una priorità” –state le sue parole. ...