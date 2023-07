Radu | l’Inter perde un altro portiere? C’è una pretendente inglese – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023) Ancheè destinato a lasciare, che si ritrova con sempre meno portieri in rosa. SportMediaset informa sull’operazione legata a un clubche milita in Premier League. TRASFERIMENTO – La situazione delfra i pali non è delle migliori. La partenza di André Onana per il Manchester United ha lasciato i nerazzurri senza il primo, l’addio di Samir Handanovic senza una soluzione alternativa e il trasferimento in Arabia Saudita di Alex Cordaz senza un terzo estremo difensore. Nel frattempo il ritorno aldi Andrei Ionut, dopo il prestito all’Auxerre, aveva permesso a Simone Inzaghi di poter contare su unin più in rosa. Il calciatore rumeno, però, non partirà insieme al resto della squadra nerazzurra sul ...