Rachel Daly è frustrata per aver iniziato la partita di apertura della Coppa del Mondo dell’Inghilterra in panchina

(Di domenica 23 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ammette che è stato difficile per lei essere stata messa ina favore di Alessia Russo per l’delcontro Haiti sabato. Il rigore ripreso da Georgia Stanway ha assicurato alle Lionesses una nervosa vittoria per 1-0 al Brisbane Stadium per iniziare la loro ricerca di una primadel, ma non hanno segnato su azione da quando Ella Toone ha segnato contro il Brasile nella Finalissima di aprile a Wembley. Il dilemma Russo-o-è stato un argomento molto dibattuto in vista delle finali del 2023, con Beth England del Tottenham anche tra le opzioni offensive del boss Sarina ...

Poi in sequenza Sophia Smith e, ma occhio anche a Valentina Giacinti dell'Italia che, magari sfruttando quello che non è un girone di ferro dovrebbe e potrebbe riuscire a segnare diverse ...Non ci sarà la capocannoniere della manifestazione, Bethany Mead , sostituita da, che giocava in difesa, per poi schierarsi come attaccante e segnare quest'anno 22 gol in 22 partite . ...Dietro di lei un'altra statunitense, Sophia Smith a 7,50; poi l'inglese, la spagnola Esther Gonzalez e l'australiana Sam Kerr, tutte a 12. Cristiana Girelli e Barbara Bonansea sono le ...

Mondiali femminili, l'Inghilterra vince di misura contro Haiti L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

L'Inghilterra ha dato il via alla sua corsa per il primo titolo di Coppa del Mondo femminile con una vittoria per 1-0 su Haiti nel Gruppo D, ma non ci si ...Tutte contro gli Stati Uniti. La corazzata americana, nel Mondiale femminile in programma tra Australia e Nuova Zelanda che prenderà il via giovedì 20 luglio, va a caccia del ...