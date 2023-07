“Questo è per voi” Barbara D’Urso | guerra infinita con Mediaset | colpisce nel segno

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023), cosa sta succedendo dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Uno degli argomenti più chiacchierati nel mondo dello spettacolo e della tv è senza dubbio quello che riguarda il futuro professionale della conduttrice. Al momento infatti il piano per il futuro è tutto da rivedere. Tanti vip hanno espresso la propria opinione in merito a quanto sta accadendo e al di là di tutto nelle ultime ore la replica sottile è arrivata anche da parte della diretta interessata. Ecco cosa sta succedendo nella vita della nota e amata conduttrice.risponde acosì. Durante una diretta Instagram a intervenire sul caso che tira in ballo la conduttrice sono intervenute di recente sia Elenoire Ferruzzi che Patrizia Rossetti che ha affermato: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita ...