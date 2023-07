(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo Palazzo Chigi e Consulta, presto anche la Ragioneria generale dello Stato indosserà la gonna. Grazie ad una ardita manovra di Palazzo, è in arrivo la ‘‘ganzissima” Daria Perrotta, da sempre pupilla del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’anno scorso, l’eminenza grigia della Lega non era riuscito ad insediarla come capo di gabinetto del Mef, dove invece aveva dovuto piazzare il modesto Stefano Varone il quale, sulla scia del suo ministro, non si è certo dimostrato un cuor di leone. La tenace Perrotta, invece, per scalzare dall’incarico apicale del prestigioso dipartimento di via XX Settembre una vecchia volpe della Ragioneria come Biagio Mazzotta, è riuscita a contare addirittura sull’endorsement, insperato, di un’altra “gonna”, quella di Alessandra Dal Verme, cognatina preferita del commissario Gentiloni e in buoni rapporti con il Pd a cui la coppia ...

Trentuno anni dopo Chiappucci, il ciclismo italiano mandadi vita. Per ora va bene cosi, ... Mette nel mirino18 secondi che lo dividono da Rodriguez e, seppur senza abbuoni, riesce nell'...Lauren Leatherby su The New York Times ( CLICCA QUI ) ricorda come i primisiamo venuti dal ... Soprattutto sepaesi saranno in grado di assicurare ai giovani adulti l'accesso al lavoro e ...Lauren Leatherby su The New York Times ( CLICCA QUI ) ricorda come i primisiamo venuti dal ... Soprattutto sepaesi saranno in grado di assicurare ai giovani adulti l'accesso al lavoro e ...

Quei segnali d’allarme per Giorgia Meloni Nicola Porro

"Quando l’odio non funziona, ecco che iniziano a raccontare bugie". Il messaggio social con cui Romelu Lukaku ieri ha rotto il silenzio trova spazio di analisi anche sulle pagine ...Ti stanno spiando su WhatsApp Questi tre segnali potrebbero significare che sei stato preso di mira da malintenzionati.