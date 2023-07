Quando è scomparsa Ylenia | Silvio Berlusconi | la pazzesca rivelazione di Al Bano

(Di domenica 23 luglio 2023) Torna sotto ai riflettori, AlCarrisi, il quale ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2024 - una sorta di appello ad Amadeus - ma da solo, insomma senza Romina Power. E ora il leone di Cellino San Marco torna a parlare in una lunga intervista concessa ad Eva 3000, intervista in cui parla delladella figlia,Carrisi - la tragedia che ha segnato la sua vita così come quella di Romina - e di, il quattro volte premier e fondatore di Forza Italia scomparso lo scorso 12 giugno. Ripercorrendo i drammatici giorni delladi, nel 1994, Alriferendosi proprio aspiega: "Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare ...

E ora il leone di Cellino San Marco torna a parlare in una lunga intervista concessa ad Eva 3000 , intervista in cui parla delladella figlia, Ylenia Carrisi - la tragedia che ha segnato la ...... dove erano stati condotti da una medium che aveva percepito in quel luogo la presenza della figlia. La studentessa romana, non è più tornata a casa da quel 23 luglio del 1994 ,si ...... deve ricollegarsi in un modo o nell'altro alla purezza delle origini,tutto iniziò. Era il ... Memorabile la maratona in perfetto stile Mentana animata da Cesara in occasione dellae ...

Scomparsa, puntata 23 luglio sospesa. Perché e quando ritorna Napolike.it

Gli esiti degli esami su un osso trovato al Parco delle Valli. La scomparsa di Alessia Rosati è ancora un mistero ...