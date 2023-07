(Di domenica 23 luglio 2023) Che cosa c’è di più simbolico, di più scrupoloso, che ilmento del grano? Da giorni, metodicamente, i russino i giacimenti di grano del porto di. Non basta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Che cosa c'è di più simbolico, di più scrupoloso, che il bombardamento del grano Da giorni, metodicamente, i russi bombardano i giacimenti di grano del porto di Odessa. Non bastava. Si ...Peccato che la "Capitana" veda il fascismo dove non vi sia e non veda dove invece esso uccide, stupra, scava fosse comuni, deporta bambini: cioè in Ucraina invasa dalla Russia di Putin. È un Putin furibondo a 360 gradi, quello che minaccia la Polonia, l'Ucraina con missili ipersonici, dice di voler perquisire e affondare le navi che nel Mar Nero cerchino di esportare il grano ...

Putin bombarda la Cattedrale di Odessa Il Foglio

La cattedrale della Trasfigurazione, a Odessa, è stata gravemente danneggiata durante la notte dai bombardamenti dell'esercito russo.La neocandidata Carola Rackete ha perfettamente, anzi, totalmente ragione. C'è un pericolo fascista che ci minaccia e quindi è necessaria un'«alleanza antifascista in Europa». Peccato che la «Capitana ...