Psg | Marquinhos sulla questione Mbappé | “Spero si riesca a trovare una soluzione”

(Di domenica 23 luglio 2023) “Futuro Mbappè? Anche in Giappone ci inseguite con queste domande…”. Così il capitano del Psg,, nel corso di una conferenza stampa in vista dei prossimi impegni amichevoli della formazione parigina in Giappone. “È unadelicata, è un giocatore eccezionale, fortissimo, ma è una decisione che va oltre noi calciatori – ha sottolineato il brasiliano ex Roma -. Questa è una domanda che dovreste fare alla direzione sportiva.che siunacosì che Kylian possa aiutarci anche nel corso di questa stagione”. Mbappè è rimasto a Parigi, escluso dai convocati di Luis Enrique, visto lo stallo sul rinnovo del contratto che scadrà fra un anno: se l’attaccante non cambierà idea, la società è pronta a metterlo sul mercato per non perderlo a parametro ...

, capitano del Paris Saint - Germain, ha parlato a Osaka ad un evento di presentazione della tournée giapponese che vedrà i parigini sfidare l'Inter e l'Al - Nassr.

