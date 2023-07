PSG | Luis Enrique | «Ci servono rinforzi | qualcuno partirà»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023), allenatore del PSG, ha parlato del calciomercato in vista della prossima stagione. I dettagli, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni de L’Equipe. PAROLE – «Dopo settimane di allenamento, l’impressione è ottima, molto buona. Non solo per le dimensioni del club e per tutte le strutture che abbiamo per svolgere il nostro lavoro, ma anche per la qualità dei giocatori. La rosa ha ancora bisogno di essere rafforzata e le partenze devono ancora essere fatte, e sfrutteremo queste partite in tournée per trovare le sensazioni e gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere sul campo».