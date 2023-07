(Di domenica 23 luglio 2023) Il PSG può salutare Marco. Come riportato da Marca su di lui c'è l'interesse dell', ma al...

Marco Verratti è il sogno di mercato dell'Madrid per quest'estate. Secondo Marca, il centrocampista italiano delè il primo obiettivo, capace di mettere d'accordo sia l'area sportiva, sia Diego Simeone. Fonti del club continuano ...... dunque Inzaghi è partito per il Giappone (dove affronterà Al - Nassr e) con i giovani ... da una parte l'usato sicuro Morata , che i nerazzurri valutano 15 milioni (20 il prezzo dell', ...... però, avrebbe perso i suoi maggiori estimatori, con ilpronto, infatti, a insidiare lo United ... L'Madrid potrebbe, invece, spuntarla per l'obiettivo giallorosso, Daichi Kamada . Sull'...

PSG, Atletico Madrid su Verratti: la richiesta del club parigino Calciomercato.com

Massimiliano Allegri vorrebbe avere alla Juventus un ex obiettivo interista per il centrocampo: l'affare è complicato ...L'Atletico Madrid è alla ricerca di un difensore per la rosa di Simeone: il nuovo obiettivo è Marco Verratti, il PSG chiede 70 milioni ...