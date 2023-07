Protagonista di Ballando con le stelle ha il cancro | “Puoi togliermi il seno ma non la danza”

(Di domenica 23 luglio 2023) Amy Dowden, tra le protagoniste più amate della versione inglese dicon le, ha scoperto di avere unala soli 32 anni. La notizia è stata data dalla diretta interessata nel mese di maggio e ora, nel corso di una diretta Instagram, ha aggiornato i fan circa le proprie condizioni di salute. La ballerina si è sottoposta alle cure del caso, ma le notizie date ai follower non sono così positive. “Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale” ha spiegato nella diretta social. “Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione”. Quindi Amy ha confessato le paure che una simile diagnosi porta con sé: ...

