(Di domenica 23 luglio 2023) La corsa al sostituto di Kim continua fra le mura di casa, dove sarebbe cresciuto l’interesse per un giovane prospettoU-21. Potrebbe subire una notevole accelerata nelle prossime ore il calciomercato targatosuggerito dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, durante il corso della presentazione della squadra in quel di Dimaro, ha infatti annunciato che il 12 agosto sarà una data significativa per capire sin dove si spingeranno i Campioni d’Italia nella stagione 23/24. Tutto questo fa dunque pensare ad un’imminente accelerata del mercato partenopeo, con un nuovo giovane prospetto adocchiato dalla società azzurradi Kim Min-Jae....

... visto che si gioca alle 4 del mattino a Pasadena, negli Stati Uniti, in uno stadio che... La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedràla squadra di Stefano ...A quanto raccontato, l'uomo è stato visto aggirarsi tra le auto, indicandoautomobilisti in ... come - d'altra parte accade spesso - ogni volta che il rapper èdi qualsiasi vicenda. ...... almeno alle nostre latitudini, anche un sintomo di emancipazione rispettoschemi tradizionali ... in "Fumo di Londra" l'intera famiglia dello accompagna da Perugia a Fiumicino, come ...

Protagonista agli Europei U-21: il Napoli lo cerca come erede di Kim Spazio Napoli

E attenzione agli algoritmi che pretendono addirittura di definire il ... di Mario Martone che gli è valso il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista.A lui è stato consegnato il Giffoni ...Giornata da ricordare per il Dressage giovanile italiano che torna dai Campionati Europei di Kronberg, in Germania, con ‘best score’ e performance di livello e in grande crescita. Stamattina, nell’I ...