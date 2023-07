Pronostico Jasmine Paolini – Qinwen Zheng | finale WTA Palermo 2023

Leggi su infobetting

(Di domenica 23 luglio 2023), italiana classe 1996, e, cinese classe 2002, si daranno battaglia nelladel torneo WTA di, per la precisione ilLadies Open che si gioca sui campi in terra rossa del Country Time Club. Sono di fronte la testa di serie numero cinque contro la numero due. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici