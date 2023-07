Project Q | la console portatile di Sony | si mostra in video con Android a bordo

Trinity sembra essere il nome in codice della tanto attesa, e vociferata, PS5 Pro , almeno ... e potenziata,targata Sony. Mentre Microsoft non ha piani per una versione Pro della Xbox ...Secondo le fonti, il cosiddettoTrinity sarebbe in fase di sviluppo già dal 2022 e sarebbe ormai in dirittura d'arrivo. I DevKit della nuovapotrebbero essere spediti già a partire da ...... risorseumane@soleterre.org specificando nell'oggetto 'Manager Italia' includendo i ... engagement e raccolta fondi; conoscenza di G4, Looker Studio, Google Search. Minimo tre anni di ...

Trapelate online foto e video reali di Project Q, il nuovo handheld di PlayStation che consentirà di utilizzare in streaming casalingo i giochi di PS5.È confermato che Project Q, la prima console portatile di Sony dopo PS Vita, utilizzerà un controller non rimovibile. Esegue anche una versione pesantemente modificata di Android. Sony dovrebbe lancia ...