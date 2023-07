Prodi | “Il Pd ha perso metà dei suoi elettori in 15 anni”

(Di domenica 23 luglio 2023) Romano– foto da sito ufficiale romano.itCESENA – “Il populismo non è un evento casuale ma il rifugio del popolo che non trova casa. Il problema che non ha trovato casa nemmeno nel Pd, che in 15hadei, vicino a 6 milioni di di voti. Questo deve obbligarci a riflettere su come costruire un rapporto con il Paese e come costruire la casa che possa ospitare gli italiani”. Lo ha detto Romanonel suo intervento alla convention di Energia popolare, organizzata a Cesena da Stefano Bonaccini. “Ricominciamo dagli errori compiuti, quando il Pd ha pensato solo a interessi di breve periodo, la riforma elettorale, la riforma della Rai, alcuni cambiamenti costituzionali imprudenti, il finanziamento pubblico dei partiti, ...

