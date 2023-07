"Preferiamo affittare a un italiano". Lo studente-atleta denuncia la discriminazione

(Di domenica 23 luglio 2023) Ha chiesto informazioni per un annuncio online per avere una stanza in affitto in un quadrilocale a due piani nella zona degli istituti scientifici di Pavia. Ma la risposta è stata negativa

"Preferiamo affittare a un italiano". Lo studente-atleta denuncia la ... ilGiornale.it

Ha chiesto informazioni per un annuncio online per avere una stanza in affitto in un quadrilocale a due piani nella zona degli istituti scientifici di Pavia. Ma la risposta è stata negativa ...Il 26enne Menin Hubert Don ha pubblicato i messaggi su Facebook: "Ho la cittadinanza italiana, inaccettabile essere discriminato per il colore della pelle" ...