Porto Flavia | il miracolo ingegneristico nascosto

(Di domenica 23 luglio 2023)tra le maestose scogliere della costa sud-occidentale della Sardegna, si trova un capolavoropoco conosciuto ma di grande importanza storica ed estetica:. Questo affascinante sito industriale, situato nei pressi di Bugerru, una minuscola cittadina che si affaccia sullo splendido mare della costa sud – ovest della Sardegna, è stato un tempo un importante centro minerario per l’estrazione e il trasdel carbone. Oggi, il sito attira turisti e appassionati di storia per la sua unicità e per il ruolo che ha avuto nell’industria mineraria sarda del passato. Una storia futuristica La costruzione diiniziò nel 1922 per volontà dell’ingegnere Cesare Vecelli, con l’obiettivo di semplificare il ...