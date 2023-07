Ponte Sabato | auto sbanda e abbatte quattro dissuasori

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAbbattuti 4di sosta posti ai lati delsul. Intorno alle ore 4.30 una Fiat 500 condotta da un 23enne, proveniente da via Napoli in direzione centro città, probabilmente a causa della forte velocità ha finito la sua corsa su una fila di, travolgendone. Nessuno è rimasto ferito a seguito di quest’incidente, anche perchè era l’alba, e nessun pedone transitava sul marciapiede, ma in ogni caso è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi del soccorso stradale per rimuovere l’vettura incidentata che non era più circolante. Gli agenti della Polizia Municipale, guidati da Fioravante Bosco, ricevuta la segnalazione dell’incidente, hanno provveduto a visionare le telecamere di sorveglianza che si trovano ...