Piromane appicca incendi in una spiaggia nudista

Ma ilè riuscito a farla franca Assolutamente no, come svela lo stesso Occhiuto: "Il 'signore' in questione, e la targa della sua auto , sono già stati segnalati alle autorità competenti", ...beccato dal drone mentreun incendio. "In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono". Così scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, ...Ma ilè riuscito a farla franca Assolutamente no, come svela lo stesso Occhiuto: "Il 'signore' in questione, e la targa della sua auto , sono già stati segnalati alle autorità competenti", ...

Sorrento, nudista piromane appicca incendi nell'area verde della spiaggia: arrestato 60enne Corriere

Sorrento: “Correte! Un uomo sta incendiando la macchia!”. Nudista piromane appicca più incendi nella macchia mediterranea. Carabinieri arrestano 60enne. Siamo a Sorrento in località “La Solaria”.Siamo a Sorrento in località “La Solaria”. Una zona meravigliosa adiacente l’area marina costituente il sito archeologico denominato “Bagni della Regina Giovanna”. C’è un tratto di spiaggia ...