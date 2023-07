Pirlo | «Napoli straordinario | per la Juve servirà tempo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Andrea, tecnico della Sampdoria: «Nel Milan Pioli avrà maggiori responsabilità, l’addio di Maldini pesa» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Andreaha parlato di alcune squadre protagoniste della prossima Serie A. Di seguito le sue parole.– «Ilha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo. Bisogna vedere cosa faranno le rivali».E MILAN – «Per la nuova, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini. Non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini».