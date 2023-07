Pioggia di razzi russi su Odessa | Mosca nega Governo | impegno Italia per ricostruzione

(Di domenica 23 luglio 2023)è sotto attacco russo. Raid missilisticihanno colpito la città nella notte, provocando ingenti danni anche storica Cattedrale della Trasfigurazione, rimasta parzialmente distrutta dopo i bombardamenti. Il raid che ha colpito il principale luogo di culto di, riferisce il Kiev Indipendent, ha anche provocato un morto e 18 feriti, compresi 4 bambini. Per tutta questa settimana, l'esercito russo ha attaccato ripetutamentecon missili e bombe che hanno colpito importanti infrastrutture, causando morti e feriti tra i civili. È così arrivata la condanna da parte dell'Unesco che all'inizio dell'anno aveva dichiarato il centro storico dipatrimonio dell'umanità. Zelensky: Ucraina risponderà Gli attacchi dellaa rappresentano "il male assoluto", a cui ...

L'attacco russo su Odessa che la notte scorsa ha provocato almeno due morti e 22 feriti non ha risparmiato la cattedrale della Trasfigurazione. Le immagini di cio' che resta dello storico luogo di ...In serata la regione di Kirovohrad è stata martellata da unadi. Mosca inoltre continua a negare responsabilità nel massacro di civili a Kramatorsk, affermando di aver colpito e ...

