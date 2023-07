(Di domenica 23 luglio 2023) L’attacco russo suche la notte scorsa ha provocato almeno due morti e 22 feriti non ha risparmiato la. Le immagini di ciò che resta dello storico luogo di culto circolano già sulla Rete e mostrano un latofacciata completamente distrutto, oltre a ingenti danni provocati all’interno. Completata nel 1808, lavenne demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 e fu ricostruita tra il 1999 e il 2003. Dopo l’attacco, compiuto secondo Kiev con almeno cinque tipi differenti di missili, il presidente ucraino Zelensky ha promesso una rappresaglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'attacco russo su Odessa che la notte scorsa ha provocato almeno due morti e 22 feriti non ha risparmiato la cattedrale della Trasfigurazione. Le immagini di cio' che resta dello storico luogo di ...In serata la regione di Kirovohrad è stata martellata da unadi. Mosca inoltre continua a negare responsabilità nel massacro di civili a Kramatorsk, affermando di aver colpito e ...... il calore , la grandine , la neve , laforte e i venti di burrasca . Essendo una tecnologia progettata anche per ispaziali di SpaceX , viene assicurata una buona resistenza anche alle ...

Pioggia di razzi russi su Odessa, colpita anche la cattedrale della Trasfigurazione – Video Il Fatto Quotidiano

L'attacco russo su Odessa che la notte scorsa ha provocato almeno due morti e 22 feriti non ha risparmiato la cattedrale della Trasfigurazione.Quando è finito il temporale diverse strade del centro erano piene di ghiaccio, in modo simile a quello che succede dopo una grande nevicata. Alcune persone si sono messe a spalarlo dalle per liberare ...